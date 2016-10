Im BIS Zentrum wird es richtig kriminell

Zum mittlerweile zwölften Mal darf bei den Mönchengladbacher Krimitagen gegruselt, geraten und sogar gelacht werden. Von der Lesung, über ein Krimi-Fünf-Gänge Menü, bis hin zum Kinofilm ist wieder alles dabei. Von Gina Dollen

Bunt gemischt zeigt sich das Programm der Krimitage unter dem Motto „Die Blutspur ist gelegt“. Insgesamt neun Veranstaltungen stehen vom 22. Oktober bis 10. November ganz im Zeichen von Morden, Verbrechen und Gruselgeschichten.

Kurz vor Halloween, am 30. Oktober liest Hotte Jungbluth beim Krimifrühstück. Das ist mittlerweile schon fast Krimitage-Tradition geworden. „Mein Programm müsste eigentlich den Untertitel ’nicht allzu Ernst nehmen’ haben“, scherzt Jungbluth, der seine Zuhörer zwischen den Liedern auch mal mit „Mörder“ anspricht. Bei ihm darf man sich auf viel Blut und ein Training der Lachmuskeln freuen. Außerdem bringt Autor Jan Michaelis einige brandneue Texte mit.

Im Rahmen des neuen Kinderkinos gibt es am 6. November den Film „Die drei Fragezeichen – Das Geheimnis der Geisterinsel“ zu sehen. Dazu gibt es, passend zum Krimi, rote Getränke und Geisterschokolade.

Den Abschluss macht am 10. November „Mord auf der Couch“. Hier kann man den Krimiautoren lauschen, während man es sich im Volksverein auf alten Sofas gemütlich macht, die normalerweise zum Verkauf dort stehen. Dieser Programmpunkt ist schon zum siebten Mal dabei und hat sich so langsam zum Geheimtipp gemausert. „Korschenbroich liest“-Initiatorin Dr. Rita Mielke moderiert durch den Abend und ermöglicht so das ein oder andere spannende Gespräch mit den Autoren.

(StadtSpiegel)