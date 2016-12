Hilfe für Café Pflaster

Rund 2 000 Euro sowie warme Winterkleidung wurden jetzt an das Café Pflaster überreicht. Von Franz Josef Ungerechts

Geld-, Textil- und weitere Sachspenden werden für das Projekt Café Pflaster / Streetwork immer benötigt - gerade in der jetzigen kalten Winterzeit. Erkannt hat das auch eine Vierer-Gemeinschaft in der Nachbarschaft des Café Pflasters an der Kapuziner Straße: Die Schützenbruderschaften St. Vitus-Laurentius-Bruderschaft Stadtmitte, der Bürgerschützenverein St. Hermann-Josef Speick, der Alte Männer Club Speick und der Club der Altstadtwirte. Sie alle hatten unter Federführung von Josef Vitz, dem pensionierten Polizisten und jetzigen ehrenamtlichen Altstadt-Sheriff, Geld für Medikamente und Textilien für die Tagesobdachlosen gesammelt, deren Anlaufstation das Café Pflaster in der Altstadt ist. „Hilfe vor Ort“ nennt Josef Vitz solche Aktionen, die auch die Beziehungsarbeit der Sozialarbeiter des Diakonischen Werkes Mönchengladbach unterstützen. Durch die Spenden, die von Brigitte Bloschak, Fachbereichsleiterin der Gefährdetenhilfe, entgegengenommen wurde, kamen fast 2 000 Euro und auch warme Winterkleidung (die dringend benötigt wird) für die Nichtsesshaften in unseren Straßen zusammen.

(StadtSpiegel)