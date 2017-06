Das Kulturbüro setzt sich jetzt mit einem eigenen Internetauftritt besser in Szene. Unter dem Motto „Zusammen sind wir mehr Kultur“ wird die gesamte Gladbacher Kultur abgebildet - nutzerfreundlich und modern gestaltet. Von Ulrike Mooz

Braucht das Kulturbüro als städtische Einrichtung eigentlich einen eigenen Internetauftritt? Ja, braucht es. Denn über die Jahre habe sich die freie Kulturszene in der Stadt massiv verändert – verbessert und vergrößert – und mit ihr das Kulturbüro als Förderer, Netzwerker und Organisator, so Dr. Thomas Hoeps, Leiter des Kulturbüros. Um die Kulturszene – insbesondere die freie – noch besser in Szene zu setzen hat das Kulturbüro den Bau eines umfangreichen Internetauftritts in Auftrag gegeben.

Das Rennen um den Auftrag machten gleich zwei Mönchengladbacher Agenturen. „Wir haben das Beste aus beiden Entwürfen genommen“, so Hoeps. Die Agentur Zeichensaele entwarf ein neues transparentes Logo, das vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten eröffnet. „Es ist ein Logo, das lebt und sich weiter entwickelt“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Kemmerling, man könne es nach Wunsch mit immer neuen Fotos hinterlegen und auch bewegen.

Der Homepage selbst hat sich die Agentur Königshaus angenommen. „Wir haben den Prototyp des Internetauftritts der Stadt verwendet“, sagt Inhaber Philipp Königs. Auf dieser Basis habe Königshaus gestaltet und nach den Vorgaben des Kulturbüros strukturiert. Was daraus entstanden ist, ist eine Art „Kultursprachrohr“, wie Dr. Barbara Volkwein, stellvertretende Leiterin des Kulturbüros, es nennt, „hier kommt alles zusammen“. Unter Aktuelles, Kulturszene MG, Kulturförderung, Eigene Projekte und Das Kulturbüro ist die Mönchengladbacher Kulturszene ausführlich dargestellt. Hier bekommt man Info über Fördermöglichkeiten, Veranstaltungen, Auftrittsorte, über Projekte, Vereine und Ideen. Ausdrücklich erwünscht sind Anrufe von Künstlern und Kulturschaffenden, die sich mit ihren Projekten hier bislang noch nicht wiederfinden, so das Kulturbüro.

Ausdrücklich erwünscht sind auch Anrufe bei der Marketingagentur MGMG oder beim Kulturbüro zur Ankündigung von Veranstaltungen– und seien sie noch so klein. Denn der online-Veranstaltungskalender soll noch vollständiger werden.

(Report Anzeigenblatt)