Haydn, Chopin, Liszt – und Moog ! 2017-02-17T13:03+0100 2017-02-17T14:32+0100

Haydn, Chopin, Reger und Liszt: Ein Blick in das Programm des Pianisten Joseph Moog, das er am 29. März in der Kaiser-Friedrich-Halle spielen wird, zeigt seine ganze künstlerische Bandbreite. Von der Redaktion