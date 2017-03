Hamburg ist nur ein Selfie entfernt

Extra-Tipp hatte vor dem Valentinstag zur Zusendung von besonders gelungenen Paar-Selfies aufgefordert. Und die Gewinner dieser Aktion sind jetzt ermittelt: Es sind Janina Juchem, 26, und Iwen Essers, 27, aus Odenkirchen. Das Paar kennt sich bereits seit der Schulzeit und war schon einmal in Teeniezeiten ein zusammen - die erste große Liebe. Vor vier Jahren haben die beiden wieder zueinander gefunden und sind seitdem unzertrennlich. Von der Redaktion

2016 waren Janina und Iwen zum ersten Mal zusammen in Hamburg und auch das war Liebe auf den ersten Blick. Für sie war sofort klar, dass es nicht ihre letzte Reise dorthin sein würde. Dort an der Alster entstand auch dieses Gewinner-Selfie. Das Paar wird im Sommer mit Busreisen Haupts, die den Gewinn gesponsert haben, für drei Tage in die Kulturmetropole reisen und dort im Drei-Sterne-Hotel Commodore übernachten. Die beiden freuen sich schon sehr auf den Kurzurlaub.

(Report Anzeigenblatt)