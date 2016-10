Halloween-Sause in Neuwerk mit Booster

In diesem Jahr findet am Montag, 31. Oktober, wieder die legendäre Halloween-Party in der Krahnendonkhalle Neuwerk statt. Von der Redaktion

Start der Party ist um 20 Uhr, der Einlass beginnt um 19.30 Uhr. Der Top Act des Abends ist die wohl bekannteste Mönchengladbacher Band Booster. Diese Band schafft es mit einer großartigen Besetzung immer wieder, das Publikum mit Rock- und Pop-Coversongs – ob Klassiker oder aktuelle Hits – mitzureißen und für ordentlich Stimmung zu sorgen. So wird jeder an diesem Abend musikalisch auf seine Kosten kommen. Nach dem Top Act ist aber noch lange nicht Schluss. Die DJs von Showpiece Veranstaltungstechnik werden die Stimmung noch einmal richtig in Schwung bringen, bevor der Abend seinen Ausklang findet. Bei der Kostümwahl ist Kreativität gefragt, denn die besten Kostüme werden von einer Jury ausgewählt und prämiert. Der Veranstalter der Party, die St. Maria Junggesellenbruderschaft Neuwerk, wird alle Gäste bestens mit Getränken und Speisen versorgen. Karten sind im Vorverkauf für 11 Euro (inklusive Gebühr) zu erwerben. Die Karten an der Abendkasse kosten 15 Euro. Karten gibt es in unseren Geschäftsstellen, „die Anzeige“, Berliner Platz 11 und Marktstraße 5, sowie bei Blumen Schmitz, Engelblecker Straße 382, im Klosterhof Neuwerk, Dammer Straße 143, und bei Willi’s Fahrschule, Dünner Straße 147. (Report Anzeigenblatt)