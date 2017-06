Griechische Balladen: Mit den Flügeln der Liebe FOTO: Privat FOTO: Privat 2017-06-22T20:21+0200 2017-06-22T20:21+0200

Am heutigen Sonntag, 25. Juni, um 19 Uhr, wird der griechische Musiker Timon Moraitopoulos in der Kirchengemeinde Agios Nikolaos an der Karlstraße 1 in Mönchengladbach singen. Von Kellys Grammatikou