Fünf Juleicas für die Jugendfeuerwehr Odenkirchen

Im letzten Monat besuchten fünf Betreuer der Jugendfeuerwehr Odenkirchen einen Jugendgruppenleiterlehrgang.

In dem 40-stündigen Lehrgang wurden die Themenbereiche Gruppenpädagogik, Entwicklungspsychologie, Rechts- und Versicherungsfragen, sowie Planung und Durchführung von Maßnahmen, vermittelt um einen optimalen und professionellen Umgang mit den Kindern und Jugendlichen gewährleisten zu können.

Die Jugendleitercard (kurz: Juleica) wird vom Jugendamt erteilt, wenn die nötigen Voraussetzungen erfüllt werden. Unter anderem gehört neben dem Jugendgruppenleiter-Lehrgang auch die Teilnahme an einem Erste-Hilfe Kurs dazu. Jugendliche im Alter von 10 – 17 Jahren können in die Jugendfeuerwehr eintreten. Mit 18 Jahren endet meist die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr durch die Überstellung in den aktiven Dienst der Freiwillige Feuerwehr.