Frühstücken und schunkeln bei „Lenders“

Draußen graut erst der Morgen, drinnen wird schon geschunkelt: Der Verein „Insider Mönchengladbach – das Kompetenzwerk“ hatte wieder zu seinem Business-Frühstück eingeladen, diesmal freilich in neuer Location und mit jecker Unterstützung. Von Jan Finken

Im Gartencenter „Lenders“ fand am Donnerstag die wohl erste, weil früheste Altweiber-Party Mönchengladbachs statt. Um kurz nach 7 Uhr morgens standen die ersten „Insider“-Mitglieder aus Handel, Handwerk und Dienstleistung vor der Tür, um dem Prinzenpaar der Stadt, Prinz Norbert I. und Prinzessin Niersia Barbara, ihre Aufwartung zu machen. Bei Schnittchen, heißen und kalten Getränken sowie jecken Klängen starteten die Netzwerker stilecht in den Altweiber-Tag. Normalerweise treffen sich die Mitglieder von „Insider MG“ jeden Donnerstagmorgen ab 6.45 Uhr im Hotel Elisenhof, diesmal stellte Lenders-Geschäftsführer Reimund Esser seine Räumlichkeiten zur Verfügung.

„In unserem Kompetenzwerk für Geschäftsempfehlungen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Projekte in unserer Stadt zu fördern“, erläutert Insider-Vorsitzende Petra Becker Sinn und Zweck des Vereins. So haben die „Insider“ in den vergangenen Jahren das Brauchtum, den Stadtsportbund und den Kinderschutzbund unterstützt. In diesem Jahr wurde das Projekt des Prinzenpaares, der Tierpark Odenkirchen, mit einer Spende unterstützt. Infos auf www.insider-mg.de.

(Report Anzeigenblatt)