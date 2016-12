Eseleien jetzt auf Stoff

Designerin Barbara Schwinges hat sich passend zur Installation auf dem Sonnenhausplatz etwas einfallen lassen: Ilovemg-Taschen aus Stoff mit Eselmotiv und Liebeserklärung an die Stadt. Von der Redaktion

In Kooperation mit dem Museum Abteiberg entwickelte Barbara Schwinges, Modedesignerin des Labels „Barike“, eine Variante ihrer „Ilovemg“-Taschen, die direkten Bezug zu der Skulptureninstallation „Donkey’s Way“ von Rita McBride auf dem zentralen Sonnenhausplatz in Mönchengladbach nimmt. „Donkey’s Way“ handelt von der modernen Stadtplanung und den Wegen der Menschen. Quer über den gesamten Platz bis hinein ins neue Einkaufszentrum verlaufen weiße Linien, welche die Wegbeziehungen zwischen den neuen und alten Nachbarn markieren. Dieses Netzwerk erhält an zentraler Stelle eine skulpturale Erklärung: Dort steht in markanter wie zufällig wirkender Situation eine Gruppe von sieben bronzenen Eseln versammelt, die sich innerhalb kurzer Zeit einer hohen Beliebtheit der Mönchengladbacher Bürger erfreuen.

„Ilovemg“ ist die regelmäßig erscheinende Produktserie mit Liebeserklärung an Mönchengladbach. In limitierter Auflage werden augenzwinkernde und Heimatliebe bekennende Dinge für große und kleine Leute entwickelt. Die von den beiden Designerfreunden Barbara Schwinges und Coskun Saglam erdachte Liebeserklärung an Mönchengladbach im meist textilen Format gibt es seit 2007. In zwei Druckfarben ist nun die aktuelle Hommage an Rita McBrides „Donkey’s Way“ auf eselsgrauer, 100 Prozent recycelter Umhängetasche für 10 Euro erhältlich.

Man bekommt sie im Museumsshop des Museums Abteiberg, in der Boutique Ella direkt am Sonnenhausplatz, bei Prolibri, Arista (Albertusstraße) sowie in der Wallstraße 11 oder per Email über www.barike.de sowie un

ter www.ilovemg.de

(StadtSpiegel)