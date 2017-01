Ein „Muss“ für alle A ction-Fans !

Am kommenden Mittwoch, 18. Januar, lädt das Comet Cine Center zur ersten „Action-Night“ ein. Zusammen mit zahlreichen Partnern wird den Zuschauern ein Abend mit rotem Teppich, kulinarischen Highlights, zahlreichen Gewinnen und bester Unterhaltung geboten. Und natürlich ist auch der Film ein absoluter Action-Knaller: die Vorpremiere des dritten Teils von „xXx - Die Rückkehr des Xander Cage“. Von David Friederichs

Einmal wie die großen Hollywood-Stars über den roten Teppich marschieren und eine Filmpremiere im Kino sehen – das ist am kommenden Mittwoch, 18. Januar, im Comet Cine Center möglich. Denn dann steigt die erste „Action-Night“ und die Besucher dürfen sich auf einen ganz besonderen Abend mit vielen Extras freuen. Nach dem Gang über den roten Teppich wartet ein Energy- oder Bier-Empfang auf die Besucher, die Kochprofis von Burgerliebe bieten ein BBQ- und Steak-Buffet um den Magen zu verwöhnen. Bei DJ-Sounds kann man zusammen mit den Media Markt Grid-Girls an der Fotowand posieren, ehe noch vor Beginn des Film eine große Verlosung auf dem Programm steht. So kann man einen Mitsubishi L200 für ein ganzes Wochenende inklusive 500 Kilometern gewinnen, eine 3D-Drohne wartet auf ihren neuen Besitzer, es gibt DVDs, Kinotickets und vieles mehr.

Und als wenn das alles nicht schon gut genug ist, wartet als Action-Highlight die Vorpremiere des dritten Teils der „xXx“-Reihe mit einem der gefragtesten Hollywood-Stars Vin Diesel. Für seine Paraderolle hat sich Diesel mit Fast & Furious-Produzent Neal H. Moritz sowie Erfolgsproduzent Joe Roth echte Profis an die Seite geholt und garantiert so ein Adrenalinspektakel der Extraklasse. Neben ihm kehrt Publikumsliebling Samuel L. Jackson als Agent Augustus Eugene Gibbons auf die Leinwand zurück. Den schlagfertigen Cast ergänzen Rory McCann, der in „Game of Thrones – Das Lied von Eis und Feuer“ bereits als der „Hound“ seine Faustfertigkeit unter Beweis stellte und Weltklasse-Fußballer Neymar Jr., der seine Gegner nicht nur auf dem Spielfeld so richtig rannimmt. Für die nötige Frauenpower im Actionblockbuster sorgen Ruby Rose, Nina Dobrev und Bollywood-Liebling Deepika Padukone sowie Toni Collette.

Einlass ins Kino ist um 19 Uhr, der Film beginnt gegen 20.30 Uhr.

(Report Anzeigenblatt)