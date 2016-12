Ehrenring kommt ins Schloss Rheydt

Der Ehrenring von Wilhelm Wachtendonk geht als Schenkung wieder zurück an die Stadt. Das wertvolle Zeitzeugnis findet Platz in der stadtgeschichtlichen Abteilung im Museum Schloss Rheydt. Von der Redaktion

Das kommt auch nicht alle Tage vor. Normalerweise verleiht die Stadt den Ehrenring als eine der höchsten Auszeichnungen an ausgesuchte Persönlichkeiten, die sich um das Wohl der Stadt besonders verdient gemacht haben. Zuletzt war es „Jupp“ Heynckes, der im März dieses Jahres mit dem Ehrenring ausgezeichnet wurde. Jetzt erhielt die Stadt einen vor Jahren verliehenen Ehrenring wieder zurück. Die Eheleute Hubertina und Hans Mirbach überreichten Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners den Ehrenring von Wilhelm Wachtendonk. Der ehemalige Oberbürgermeister der damals noch selbstständigen Stadt Mönchengladbach wurde am 30. Juni 1971 mit dem Ehrenring ausgezeichnet. Die Eheleute Mirbach stehen in verwandtschaftlicher Beziehung zur Familie von Wilhelm Wachtendonk, der am 19. März 1975 verstarb. Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, der dem Ehepaar für diese großzügige Schenkung auch im Namen des Rates dankte, hat die Schenkung angenommen und wird dem Wunsch von Hubertina und Hans Mirbach entsprechen, einen Platz für den Ehrenring im Städtischen Museum Schloss Rheydt zu finden. Auch Museumsdirektor Dr. Karlheinz Wiegmann freut sich über das wertvolle Geschenk, das als Zeitzeugnis der Stadt in einer Vitrine neben dem Ehrenring des damaligen Rheydter Bürgermeisters Hinrich Feußel zum Thema Zusammenlegung der Städte Mönchengladbach und Rheydt seinen Platz finden soll. Auch dieser an Feußel am 18. Dezember 1974 verliehene Ehrenring wurde nach seinem Tod an die Stadt als Schenkung übergeben.

(Report Anzeigenblatt)