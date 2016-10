Dreimal Programm am Sonntag Teilen

Twittern







Drei Programmpunkte bietet die Pfarre St. Mariä Heimsuchung Hehn zum „Sonntag der Weltmission“ am Sonntag, 23. Oktober, im Pfarrheim (hinter der Wallfahrtskirche) an. Nach dem Gottesdienst im Altenheim (Beginn 10 Uhr) erzählt Schwester Annemarie Pitzl von der Ordensgemeinschaft der Armen Dienstmägden Jesu Christi ab 11.30 Uhr von ihrer Missionsarbeit „Als arme Dienstmagd in Nigeria“. Der Vortag mit aussagekräftigen Bildern der täglichen Arbeit in der Mission dauert etwa eine Stunde. Schwester Annemarie war zuletzt im Juni in Nigeria und kann Aktuelles von der Missionsarbeit in einem der ärmsten Länder der Erde zeigen und erzählen. Von Franz Josef Ungerechts