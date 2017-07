Diese Dörfer haben eine Zukunft

"Unser Dorf hat Zukunft" – davon sind in der Stadt Korschenbroich sicherlich die meisten Ortschaften überzeugt. Zwei haben sich jetzt an dem gleichnamigen Wettbewerb auf Kreisebene beteiligt: Scherfhausen und Steinforth-Rubbelrath. Von der Redaktion

Auf dem Hof der Familie Moss in Scherfhausen, der ersten Station im Stadtgebiet, begrüßte Bürgermeister Marc Venten gestern die Jury des Rhein-Kreises Neuss und stellte kurz die beiden Ortsteile vor. Beiden Orten bescheinigte er ein aktives Dorfleben.

Das rund 450 Einwohner zählende Scherfhausen bezeichnete er als "klassische Honschaft". Alle drei Jahre werde hier ein Straßenfest zum Dorffest. Den Hof der Familie Moss nannte Venten "Wohnzimmer und Garten der Scherfhausener in einem". Hier, in unmittelbarer Nähe zum Dorfkreuz, fänden zahlreiche Aktivitäten – so etwa die Messe im Rahmen des Dorffestes – statt. Als Beispiel für das Engagement der Scherfhausener hob der Bürgermeister die Renovierung des Kreuzes hervor.

Den Ortsteil Steinforth-Rubbelrath stellte Bürgermeister Venten in seiner Begrüßung ebenfalls vor. Er erinnerte an die 850-Jahr-Feier des "Doppeldorfes" im vergangenen Jahr und betonte, auch hier gebe es eine starke Gemeinschaft und sogar ein eigenes Schützenfest. Denn der 650-Einwohner-Ort habe pro Kopf gerechnet eine besonders hohe Schützendichte. Die dortige St. Sebastianus-Bruderschaft unterhält sogar eine eigene Immobilie, die Alte Schule. Der Wettbewerb zielt auf die Zukunftsfähigkeit der Dörfer. So werden neben statistischen Daten zu den Orten insbesondere Infrastruktur-Daten, Sehenswürdigkeiten und vor allem dörfliche Besonderheiten sowie Angaben zum Gemeinschaftsleben und anderen Kooperationen abgefragt. Alle drei Jahre findet der Wettbewerb statt. 20 Dörfer haben sich in diesem Jahr beworben. Fünf Tage lang war die neunköpfige, vom Kreisausschuss bestellte Bewertungskommission unterwegs.

Bereits am Montag sollen die Preisträger des Wettbewerbes auf Kreisebene feststehen. Der oder die Gewinner nehmen am Landeswettbewerb 2018 teil.

