Die Jedi-Ritter im Haus Zoar

Am kommenden Wochenende wird das Haus Zoar zur Anlaufstelle für Westerosi und Jediritter: die zweite Auflage der „Saber Con“, der Science Fiction und Fantasy-Messe findet am 17. und 18. Dezember statt. Von der Redaktion

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr holen Marc Thiele (Agentur Marktimpuls), Thomas Manglitz (Filmfigurenausstellung) und Oral Karaarslan (Haus Zoar) auch 2016 wieder Stars aus Film und TV in die Vitusstadt. Auf der „Saber Con“ können die Besucher am 17. und 18. Dezember fremde Welten live erleben, Autogramme und Fotos mit den Film- und Serienstars machen und in Ausstellungen und Workshops hinter die Kulissen schauen.

Auf dem Marktplatz finden Fans ganz besondere Weihnachtsgeschenke rund um „Star Wars“, „Game of Thrones“ und andere Filme und Serien. Künstler, Modellbauer und Cosplayer in aufwendigen, oft originalgetreuen, Kostümen werden ebenfalls vor Ort sein. Einzigartige Ausstellungsgegenstände vom kleinen Modell über Dioramen bis hin zu lebensgroßen Repliken sorgen für leuchtende Fan-Augen.

Der wohl ikonischste Gaststar dürfe in diesem Jahr der britische Schauspieler Paul Blake sein, der in seiner Rolle als Greedo zu Ruhm im „Star Wars“-Universum gekommen ist. Für Serienfans ist der Ire Ian Beattie einer der interessantesten Gaststars, hat er doch die Rolle des Ser Meryn Trant in der Serie „Game of Thrones“ besetzt.

Wie schon im vergangenen Jahr, fällt die „Saber Con“ auf das Wochenende nach dem Kinostart des neuesten „Star Wars“-Films. Er heißt „Rogue One – A Star Wars Story“ und wird während der Con im Haus Zoar gezeigt.

Natürlich gibt es auch eine Aftershow-Party – im neuen Sense Club im Haus Zoar, am Samstag, 17. November, ab etwa 22.30 Uhr.

