Der Balderich ist wieder sauber FOTO: GEM FOTO: GEM Teilen

Stolz wacht er vor dem Rathaus Abtei wie ein Schutzpatron – der Balderich. Über die Jahre hatte die Witterung dem Denkmal stark zugesetzt. Deshalb stand die Reinigung der Staue im Auftrag von Mags und GEM und angeregt durch Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners an. Hierbei war besondere Vorsicht geboten: Die Statue besteht aus Muschelkalk, einem Naturmaterial in dem Kalkstein, Fossilien und Muscheln enthalten sind. Mit herkömmlichen Methoden ist eine Reinigung nicht möglich. Um das Denkmal schonend zu säubern, rückte eine Spezialfirma an, die mit dem Niederdruck-Rotations-Verfahren arbeitet. Dabei wird ein Luft-Wasser-Granulatwirbel erzeugt, der sanft die zu reinigende Oberfläche poliert, ohne die Textur zu beschädigen. Stück für Stück und mit Hilfe eines Steigers konnte das Balderich-Denkmal gereinigt werden. Jetzt erscheint es deutlich heller und einheitlich in der Farbgebung. Von der Redaktion