Caritas: 100 Jahre Hand in Hand 2017-03-24T14:13+0100 2017-03-24T14:13+0100

Der Caritasverband Region Mönchengladbach feiert am kommenden Samstag, 1. April, seinen 100. Geburtstag mit einem Festakt und einem großen Jubiläumsmarkt in der Citykirche am alten Markt. Von Yvonne Simeonidis