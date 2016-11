Bummel mit Weihnachtsflair FOTO: Hans-Peter Reichartz FOTO: Hans-Peter Reichartz Teilen

Ein liebevoll gestalteter Weihnachtsmarkt, zwei Weihnachtsdörfer, eine Eisbahn und weihnachtliche Musik begleiten den Weihnachtseinkauf am verkaufsoffenen Sonntag, 4. Dezember, in der Innenstadt. Zum ersten Mal seit fünf Jahren gibt’s Weihnachtsstimmung ohne Baustelle. Auch in der City Ost sind die Geschäfte offen. Von Ulrike Mooz