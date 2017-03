Book-Dating in der Zentralbibliothek 2017-03-22T09:40+0100 2017-03-22T09:40+0100

Sie lesen gerne und viel? Sie haben ein oder einige Lieblingsbücher? Sie mögen gern über Bücher sprechen und von ihnen erzählt bekommen? Dann sind Sie beim Book-Dating genau richtig: Stadtbibliothek und Vokshochschule laden für Donnerstag, 23. März, von 19.30 bis 21.45 Uhr zum zweiten Book-Dating in Mönchengladbach ein. Die Teilnehmer können sich auf einen fröhlichen, abwechslungsreichen Abend mit Gleichgesinnten in der Zentralbibliothek an der Blücherstraße 6 freuen. Der Eintritt ist frei. Von der Redaktion