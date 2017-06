Bonjour, wir sind heiß auf die Tour !

Noch vier Tage! Dann rollt das berühmteste Radrennen der Welt durch unsere Stadt – und das Tourfieber steigt! Damit am Sonntag kein Ärger aufkommt: Lassen Sie das Auto zu Hause stehen. Von Klaus Schröder

Kann John Degenkolb am Sonntag Nachmittag die Arme hochreißen? Oder doch André Greipel? Die deutschen Sprinter haben bei der ersten Flachetappe der Tour de France auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden – und Sie können live dabei sein! Etwa 20 000 Besucher erwartet die Stadt direkt an der Bismarckstraße. Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, haben die Organisatoren hier 14 Besucherblöcke vorgesehen. Auf einer ständig aktualisierten Webseite können die Fans erkennen, ob noch Plätze frei sind.

Auch entlang der gesamten Durchfahrt wird es nicht langweilig, ein Rahmenprogramm für drei Hot Spots wurde ausgetüftelt und zwar an der Kaiser-Friedrich-Halle, am Tellmannplatz in Rheydt und auf dem Wickrather Marktplatz. An allen drei Stationen sind Großbildleinwände aufgestellt, so dass man jederzeit das Rennen verfolgen kann. Am besten ist man zu Fuß oder mit dem Shuttle-Bus vom Nordpark aus unterwegs.

Die Sperrungen Die 20 Kilometer lange Tour-Strecke teilt Mönchengladbach am Sonntag in zwei Hälften. Schon ab Samstag Nachmittag darf nicht mehr an der Strecke geparkt werden. An vier Kreuzungen können Autofahrer die Strecke noch bis Sonntag um 10 Uhr queren: Korschenbroicher / Volksbadstraße, Rheydter / Hofstraße, Wickrather / Berliner Straße und Reststrauch / Geisenbecker Ring.

(StadtSpiegel)