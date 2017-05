Bequemes Radeln garantiert

Das Tourfieber steigt: Nur noch knapp zwei Monate sind es bis zum 2. Juli, wenn die Tour de France erstmals in Mönchengladbach Station macht. Von der Redaktion

Als Einstimmung auf dieses Event verlosen der Extra-Tipp und die Marketing Gesellschaft MGMG drei exklusive Tourfieber-Fanpakete. Der Hauptpreis ist ein Gutschein aus dem Hause „Alberto“. Das Gladbacher Mode-Label hat kürzlich seinen ersten Concept Store an der Hindenburgstraße eröffnet und führt dort unter anderem eine exklusive „Bike-Pant“: Mit ihrer im Gesäßbereich hoch angesetzten Schnittgestaltung, einem dehnbaren Bund, einem auf die Bewegungsabläufe von Bikern optimal abgestimmten Stretchanteil sowie einer umweltfreundlichen, komplett wasser- und schmutzabweisenden ecorepel®-Beschichtung sorgt die Hose dabei sowohl für bequeme als auch allzeit trockene Fahrten. Ergänzt wird sie mit einem Anti-Rutsch-Band im Hosenbund. Reflektorstreifen an den hinteren Taschen sowie reflektierende Elemente in Form eines Alberto-Schriftzugs und eines stilisierten Bikes auf den Hosenaufschlägen sorgen für mehr Sicherheit zu jeder Tageszeit, während das Bundband mit Fahrradillustrationen und ein Lederpatch mit Themenprägung den Look abrunden. Die „Bikepant Deluxe“ gibt es für Sie und Ihn.

(Report Anzeigenblatt)