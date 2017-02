Bürger sollen mitwirken

Bei Nachnutzung für das Maria Hilf-Gelände sollen die Bürger aktiv mithelfen. Die Stadt plant dazu die Einrichtung einer Entwurfswerkstatt für den Planungsprozess und schreibt Leistungen aus. Von der Redaktion

Die Vorbereitungen für den Planungsprozess zur zukünftigen Nutzung des Maria-Hilf-Geländes in der Mönchengladbacher City gehen an den Start. Jetzt veröffentlicht die Stadt eine Ausschreibung für die Leistungen zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer Entwurfswerkstatt, in der der gesamte Planungsprozess in der Einbindung verschiedener Akteure moderiert werden soll. Das 7,5 Hektar große Plangebiet umfasst die frei werdenden Klinikflächen und deren unmittelbare Umgebung im Bereich zwischen der Barbarossastraße, Staufenstraße, Viersener und Aachener Straße. Neben den Kliniken Maria Hilf, die ihren Standort an die Viersener Straße verlegen wird, befinden sich im südlichen Planbereich das Verwaltungsgebäude Aachener Straße 2 und das Grundstück der katholischen Hauptschule Stadtmitte, die sich in der Auflösung befindet.

In einer Entwurfswerkstatt sollen Anwohner, Nachbarn, Eigentümer, Politik, Verwaltung und Interessensgruppen in der Erarbeitung städtebaulicher Ideen frühzeitig eingebunden werden. Die Stadt will dadurch Chancen und Nutzungsgedanken transparent machen. Die Ergebnisse der Entwurfswerkstatt werden zur Basis aller weiteren Planungsschritte. „Nach City Ost und Roermonder Höfe packen wir nun einen weiteren zentralen Baustein in der Entwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt an. Das Areal hat für die Entwicklung der Innenstadt in Mönchengladbach eine wichtige Bedeutung“, so Dr. Gregor Bonin, Beigeordneter für Planen, Bauen, Mobilität und Umwelt. Die Entwurfswerkstatt soll nach den Sommerferien starten.

(Report Anzeigenblatt)