Auf zur großen Ü30-Party!

Am Samstag, 3. Dezember, um 20 Uhr, steigt wieder die beliebte Ü30-Party. Ein tolles Event vor der Weihnachtszeit. Von David Friederichs

Als Spezialist für Eventspaß mit Langzeitwirkung stellen sich die Ü30-Partys bei der Neuauflage in der Kaiser Friedrich Halle auf das Wichtigste am Abend ein: Auf die zahlreichen Gäste und das vorherrschende Gefühl, aus jedem Partyabend das Allerbeste herauszuholen. So auch am 3. Dezember.

Die Ü30-Partys sind aus Deutschlands Partywelt nicht mehr wegzudenken. Das Konzept geht dabei immer voll auf. Dieses lautet: „Organisiere die beste Party für Ü30-Jährige!“ Dabei wird bei jeder einzelnen Planung besonders auf die Wertigkeit des Partygefühls Wert gelegt. Location, verschiedene Tanzflächen mit unterschiedlichen Musikrichtungen, sowie ein reichhaltiges gastronomisches Angebot sind für die Gäste zuverlässige Größen.

Die „Ü30“-Party steht für eine garantierte musikalische Vielfalt. Bei den einzelnen Dance-Areas „Chartbreaker“, „Disco-Fox“, „Rock und Oldies“, „Clubsounds“ und „Piano Lounge“ ist immer viel los. Alle musikalischen Genres werden von professionellen DJs betreut. Und genauso soll es sein: Diese reizvolle musikalische Abwechslung stellt die Basis dar für Spontane und Alt Eingesessene, sich auf Spaß pur einzulassen.

Frischer Sound und kreative Locations in einem professionell gestalteten Rahmen fordern dazu auf, das Beste nicht zu verpassen. Technik, Sicherheit und das gastronomische Angebot gewährleisten immer höchste Qualität.

(StadtSpiegel)