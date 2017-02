Auf geht’s !

Rheydt. Die Karnevals-Session treibt ganz langsam auf ihre Höhepunkte zu und der Stadt Spiegel und der Extra-Tipp am Sonntag halten für Karnevalsfreitag ein ganz besonderes Vergnügen bereit: Die Report Party Rot Weiß auf dem Rheydter Marktplatz!

Ab 19.30 Uhr wird die Frauen-Band "Colör" das Remus-Zelt rocken. Außerdem sind dabei "Echt Lekker", "Hätzblatt" und die "3 Colonias". Die fünf Stunden Party-Spaß gibt's für 14 Euro; Tickets sind in unseren Geschäftsstellen "die anzeige" erhältlich, an der Marktstraße 5 und am Berliner Platz 11.

Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit!