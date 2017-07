An die Grills, fertig, los!

Am 9. Juli verwandelt sich der Rheydter Marktplatz wieder in einen großen Grillplatz. Der Verein unsere-stadt.jetzt lädt dann zur siebten Rheydter Grillmeisterschaft ein. Von der Redaktion

Die Grillmeisterschaft gehört mittlerweile in Rheydt, Mönchengladbach und der Region zu den festen Terminen im Veranstaltungskalender. Nach einer Pause im Jahr 2014 findet das beliebte Grill-Event am 9. Juli zum siebten Mal statt. „Wir gehen mit der Rheydter Grillmeisterschaft jetzt in die dritte Runde als Verein unsere-stadt.jetzt. Wir bekommen viel positives Feedback auf die Grillmeisterschaft und wollen die Menschen damit weiter begeistern“, sagt Frank Pfennig, stellvertretender Vorsitzender und Mitgründer des Vereins.

Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Peter Homann (Vorsitz), Anna Bogedain, Dirk Hoff und Karsten Wiessner organisiert Frank Pfennig die Rheydter Grillmeisterschaft.

Neun Teams treten gegeneinander an. „Die evangelische Jugendkirche Rheydt, die Feuerwehr Mönchengladbach, das Hugo Junkers Unternehmerteam, die Prinzengarde Mönchengladbach, Don Carne, die Stadtsparkasse, die Oettinger Brauerei und Bähren Bedachungen sowie ein Team mit Prominenten und Politikern werden gegeneinander antreten. Die Jury besteht wieder aus hiesigen Profiköchen, die die Leistungen der Hobby-Griller neutral und fachkundig bewertet“, sagt Frank Pfennig, der die Grillmeisterschaft gemeinsam mit Peter Homann im Jahr 2010 ins Leben gerufen hat. Er freut sich auch über bekannte Sponsoren wie Schaffrath Koch & Grill Akademie, die Oettinger Brauerei und Feinkost Reuter. Mit weiteren Unternehmen ist der Verein in enger Abstimmung.

Peter Homann weist auf einen besonderen Aspekt hin: „Die Warenkörbe für die Grill-Teams kommen von einem regionalen Bio-Anbieter. Wir wollen regionale Produzenten und ihre Produkte stärker einbinden und auch Verantwortung in Sachen Massentierhaltung zeigen. Das wollen wir in Zukunft noch mehr forcieren und verstärkt mit regionalen Partnern für eine gesunde und ökologische Ernährung eintreten.“

Beginn ist wieder um 11.30 Uhr. Die Besucher können sich auf eine Video-Großleinwand mit Live-Bildern von den Teams, einer durchgehenden professionellen Moderation, Gewinnspiele, Biergarten, Getränkeausschank und Verzehrstände freuen. Für die kleinen Besucher werden unter anderem Glitzer-Tattoos und eine Hüpfburg angeboten. Zudem erhalten die Besucher kleine Kostproben an den Ständen der Grill-Teams und können sich auf diese Weise eine eigene Meinung über die Leistungen bilden.

Der Verein will mit der siebten Rheydter Grillmeisterschaft einmal mehr ein echtes Familien-Event auf dem Marktplatz schaffen. „Wir wollen alle Menschen dazu einladen, einen schönen Tag mit uns zu erleben“, sagt Frank Pfennig.

(StadtSpiegel)