Alles Käse oder Pippi?

Buchmesse und Tag des Kinderbuches – wenn das kein Grund ist, einen Blick in die Kinderabteilung der Zentralbibliothek zu werfen. Mit den Redakteurinnen Ulrike Mooz und Yvonne Simeonidis und der Praktikantin Marei Vittinghoff haben sich gleich drei Lesegenerationen auf die Suche nach Pippi Langstrumpf, Fünf Freunden und Co. gemacht. Haben die alten Klassiker noch Fans? Von Ulrike Mooz

Ein kleines Mädchen sitzt auf den bunten Sitzpolstern in der Kinderecke der Zentralbibliothek und ist in ihr Buch vertieft. Sie ist zehn und hat kaum Augen und Ohren für anderes als Band elf von „Gregs Tagebuch – Alles Käse“ von Jeff Kinney. „Voll im Trend“, sagt Ursula Schmidt-Coenen, in der Zentralbibliothek verantwortlich für die

Kinderbuchabteilung. Der Welterfolg aus einer Kombination von kurzen Textabschnitten und comicähnlicher Illustration sei genau das, was Kinder heute lesen wollen.

