Action und viele Pferdestärken

Ein Fest für Action- und PS-Fans gibt es am Mittwoch, 19. April, bei der zweiten Action Night im Comet Cine Center. Von der Redaktion

Von den Sonnenstränden Kubas über die vibrierenden Straßen New Yorks bis hin zu den arktischen Eispisten der Barentssee – in „Fast and Furious 8“ jagt die rasante Elitetruppe rund um Dom (Vin Diesel) kreuz und quer über den Planeten, um eine Gegnerin zu stoppen, die weltweit Chaos und Anarchie verbreiten will.

Das Comet Cine Center bringt mit „Fast and Furious 8 – The Fate of the Furious“ echte PS-Power zur Action Night. Auf den Straßen rund um das Kino werden 10 000-PS-starke Camaros erwartet. Zudem kann sich jeder mit seinem Auto beim Kino bewerben und tolle Sachpreise gewinnen.

Los geht der Einlass um 19 Uhr auf dem roten Teppich, wo Stargast Delfina Aziri für Selfies und Autogramme vor der Fotowand bereitsteht. Auf die Gäste – männlich wie weiblich – wartet außerdem das Media Markt Glücksrad, das Action Night Menu mit Nachos und Corona sowie tolle Gewinnspiele und Moderation im Kinosaal! Der Media Markt verlost das 7-DVD-Paket mit allen „Fast and Furious“-Filmen und das Autohaus Mommerskamp stellt den neuen Honda Civic inklusive 500 Kilometern für ein Wochenende zur Verfügung.

