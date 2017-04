Action Night 2.0 mit Diesel FOTO: Universal Pictures FOTO: Universal Pictures 2017-04-05T10:11+0200 2017-04-05T10:11+0200

Action-Film-Fans aufgepasst: Am Mittwoch, 19. April, findet die zweite Action-Night im Comet Cine Center statt. Diesmal mit der achten Auflage in der Fast and Furious Reihe und einem PS-geladenen Rahmenprogramm. Von Yvonne Simeonidis