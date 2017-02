„Das Fass ist übergelaufen“

Der Mönchengladbach Verein Kleeblätter 21 hat zusammen mit vielen anderen Elternvereinen einen offenen Brief an Armin Laschet (CDU) und Christian Lindner (FDP) verfasst, in dem die Inklusionspolitik beider Parteien kritisiert wird. Beide werden als „falsche Freunde“ der Inklusion tituliert. Von David Friederichs

Rolf Tietenberg hat für seinen Sohn Jonathan die richtige Schule gefunden. Der Achtjährige, der das Down-Syndrom hat, ist auf der Montessori-Schule. Zusammen mit nicht behinderten Kindern wird er unterrichtet - mit Erfolg für alle Seiten. „Gerade auf verhaltensauffällig Kinder hat er eine beruhigende Wirkung“, sagt sein Vater, der aber weiß, dass ein solch gut aufeinander abgestimmtes Schulsystem eher die Ausnahme als die Regel ist.

Rolf Tietenberg ist Gründungsmitglied des Vereins Kleeblätter 21. Der 2008 gegründete Verein will Eltern von Kindern mit Trisomie 21 zusammenbringen, um Erfahrungen und Informationen auszutauschen. Neben regelmäßigen Treffen ist auch Inklusion ein Thema, dass den Verein umtreibt. Entgegen der Forderung des Aktionsbündnisses „Rettet die Inklusion“, das nicht flächendeckende Inklusion in den Regelschulen sondern partielle Inklusion in regional verteilten Schulen fordert, haben die Kleeblätter im Verbund mit anderen Elternvereinigungen das Ziel, den Weg der flächendeckende Inklusion fortzuschreiten, um das Ende der Förderschulen einzuleiten. „Wir wissen das Inklusion ein langer Weg ist“, sagt Markus Jelinek vom Vorstand der Kleeblätter 21. Entsprechend entrüstet waren er und andere Elternvereine, als man beim Rheinlandplenum im Wahlprogramm der CDU und FDP die Forderung nach einem gesicherten Fortbestand der Förderschulen las - und das Fass überlief. „Aus unserer Sicht zielt eine solche Forderung darauf ab, die inklusive Entwicklung an den Schulen zu beenden“, so Jelinek. Gemeinsam wurde ein offener Brief an Armin Laschet (CDU) und Christian Lindner (FDP) verfasst, in dem man Sorgen und Ängste auf den Punkt brachte. „Falsche Freunde der Inklusion“ werden beide dort genannt, zu volle Klassen, zu wenig Räume, Unruhe im Unterricht und Überforderung der Lehrer würden auf Inklusion zurückgeführt.

Jochen Klenner, Landtagskandidat der CDU für Mönchengladbach, fühlt seine Partei und den Parteichef missverstanden. „Wir wollen die Inklusion nicht stoppen, sondern bekennen uns ganz eindeutig dazu“, sagt Klenner. Es gebe genug positive Beispiele, auch in Mönchengladbach, wo Inklusion gelebt werde und funktioniere. Wichtig sei, mit betroffenen Eltern und Lehrern ins Gespräch zu kommen. „Auch wir als Politiker können in diesem Bereich immer dazulernen“, so der CDU-Mann. Entsprechend will sich Klenner mit den Verantwortlichen des Vereins in der kommenden Woche zusammensetzen, um Missverständnisse aus der Welt zu räumen.

