55-jährige Frau in Wickrath getötet - Ehemann unter Verdacht FOTO: Hans-Peter Reichartz FOTO: Hans-Peter Reichartz

Die Polizei Mönchengladbach hat bestätigt, dass eine 55-jährige Frau in Wickrath Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Die Leiche soll am Montagmorgen in einem Haus in einer gutbügerlichen Wohnsiedlung entdeckt worden sein. Es soll sich um die Bewohnerin des Hauses handeln. Von Heike Ahlen