500 Gäste bei Ausstellung

Am vierten Adventswochenende richtete der Wickrather Geschichtskreis im Nassauer Stall seine diesjährige Heimatausstellung aus. „Die Familie Spier und die Wickrather Lederfabrik“ zog etwa 500 Gäste an; auch Familienangehörige aus Paris und Toronto und ein Historiker aus Tilburg waren zur Ausstellung angereist. Von Heinz-Gerd Wöstemeyer

Ein Jahr lang recherchierten Klaus und Ulrike Krüner vom Wickrather Geschichtskreis über die Wickrather Lederfabrik und deren jüdische Gründerfamilie Spier. Dabei war es zu mehreren Kontakten zu Mitgliedern der Familie Spier bis nach Frankreich und Kanada gekommen. Die persönlichen Beziehungen zu Rolf und Monique Spier-Donati wurden im Laufe der Zeit so herzlich, dass die Eheleute aus Paris bereits bei einem Treffen in Wickrath vor einem Jahr versprachen, zur Ausstellung wiederzukommen. Vor wenigen Monaten lernten die Krüners Irene Spier aus Toronto kennen; bei einem ausführlichen Telefongespräch wurden gegenseitige Informationen ausgetauscht. Und weil Irene derzeit ihren 96-jährigen Vater Heinz-Georg Spier in der Schweiz besucht, legte sie vorab kurzerhand einen Abstecher nach Wickrath ein. Über Irene Spier wiederum war der bekannte niederländische Historiker Prof. Jan Bijsterveld von der Uni Tilburg auf die Ausstellungspläne aufmerksam geworden, und so erschien auch er prompt am Wochenende in Wickrath, sehr zur Freude der Veranstalter. Bijsterveld ist der Verfasser eines Buches über die Juden in Tilburg, in dem u. a. auch über Albert und Robert Spier berichtet wird, die eine Zeit lang in Til

burg lebten.

(StadtSpiegel)