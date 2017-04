Vergangenheit trifft Zukunft FOTO: Hans-Peter Reichartz FOTO: Hans-Peter Reichartz 2017-04-07T15:11+0200 2017-04-07T15:41+0200

Noch wirkt sie wie ein einsamer Baum auf einer großen Wiese, doch schon bald wird auch ihr Umfeld zum Leben erweckt. Am Freitag wurde die alte Anzeigetafel, die ab 1974 knapp 20 Jahre auf dem Bökelberg stand, im Erdgeschoss des Neubaus am Borussia-Park installiert. Ein Blick in die Vergangenheit und Zukunft gleichermaßen. Von David Friederichs